Die politische Krise in Italien macht dem DAX zu schaffen, aber auch Donald Trump könnte die Kurse weiter rutschen lassen. Sollte nicht doch noch eine Lösung gefunden werden, treten für die Europäer ab dem 1. Juni Strafzölle auf Aluminium und Stahl in Kraft. Steht uns also ein turbulenter Sommer bevor? Andreas Lipkow, Finanzmarkt-Experte bei der comdirect, analysiert die aktuelle Entwicklung an den Finanzmärkten.