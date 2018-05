Die ordentliche Hauptversammlung der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG vom 28.05.2018 hat beschlossen aus dem im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR 192.413,30 eine Dividende von EUR 0,10 je Aktie auf das gezeichnete Kapital von EUR 1.732.500,00 eingeteilt in 1.732.500 Stückaktien, also insgesamt EUR 173.250,00 fällig am 01. Juni 2018, auszuschütten und EUR 19.163,30 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die vollständige Bekanntmachung finden Sie hier.