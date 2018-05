Berwyn, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Privet Fund Management (http://privetfund.com/) LLC verkündete heute, dass das Unternehmen die Übernahme von Hardinge (http://www.hardinge.com/) Inc., einem führenden globalen Anbieter moderner Werkzeugmaschinenlösungen zum Metallschneiden und von Zubehör, abgeschlossen habe. Privet übernahm wie vertraglich vereinbart alle Stammaktien von Hardinge, die sich nicht im Besitz von Privet befanden, zum Preis von 18,50 USD, d. h. für einen Gesamttransaktionswert i. H. v. rund 245 Mio. USD.



Hardinge entwickelt und produziert Metallschneidmaschinenlösungen sowie Aftermarket-Werkzeugprodukte und Zubehör für Kunden und Partner in weltweit mehr als 65 Ländern. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Produktportfolio an Hochpräzisions-CNC-Dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen sowie Spanntechnik- und Zubehörprodukte an. Dank seines einzigartigen und großen Produktangebots kann das Unternehmen seinen Kunden umfassende Lösungen für ihre Fertigungsanforderungen bieten.



"Hardinge ist seit mehr als 100 Jahren eine etablierte globale Marke und ein Anbieter von Lösungen für Hersteller", erklärte Chuck Dougherty, President und CEO von Hardinge. "Privet sieht und schätzt die Wachstumschancen in unserer Branche und wir freuen uns darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Dieser Deal wird es uns ermöglichen, uns besser auf ein langfristiges Wachstum und langfristige Leistungen unseres Geschäfts zu konzentrieren."



"Hardinge steht mit einer umfassenden Palette moderner Werkzeugmaschinenlösungen an der Spitze der Innovationen und wir sind hocherfreut, gemeinsam mit dem Managementteam die Führungsposition des Unternehmens weiter ausbauen zu können", erklärt Ryan Levenson, Principal von Privet Fund Management. "Wir waren sehr beeindruckt vom Profil des Führungsteams und der starken Marktposition des Unternehmens, und sind davon überzeugt, dass wir die Expansion und Beschleunigung des Geschäfts unterstützen und eine noch größere Wertschöpfung für die Kunden von Hardinge und seine Partner auf der ganzen Welt erreichen können."



Zudem gab Hardinge bekannt, dass sich der Standort seiner internationalen Unternehmenszentrale, ehemals in Elmira, NY ab sofort in Berwyn, PA, im Raum Philadelphia, befinde. Der Umzug unserer Unternehmensfunktionen in den Raum Philadelphia verbessert unsere Fähigkeit, unsere Kunden besser zu unterstützen und unsere globale Organisation auszubauen.



Bereitgestellt wurde die Finanzierung der Transaktion durch White Oak Global Advisors, LLC, die in den Funktionen Administrative Agent und Lead Arranger auftraten, Manufacturers and Traders Trust Company und Credit Suisse (Schweiz), AG. BMO Capital Markets Corp. trat als Financial Advisor und Wachtell, Lipton, Rosen & Katz als Legal Advisor für den Board of Directors des Unternehmens auf. Baird traten als Financial Advisor und Bryan Cave LLP als Legal Counsel für Privet im Kontext der Transaktion auf.



Über Hardinge Inc.



Hardinge Inc. ist der zuverlässige globale Anbieter von Hochpräzisions-CNC-Werkzeugmaschinen-Lösungen für kritische, schwer zu bearbeitende Metallwerkstücke und modernem Spanntechnikzubehör. Hardinge bietet mit mehr als 125 Jahren Erfahrung die größte Bandbreite an Dreh- und Schleifmaschinen zum Metallschneiden, Zerspanungstechnikzentren, Spannzangen, Spannaufnahmeprodukten, Werkzeugspannvorrichtungen mit Index, Ersatzteilen, Standard- und Spezial-Spanntechnik und anderem Werkzeugmaschinenzubehör an, um umfassende Lösungen für Ihre Geschäftsanforderungen bereitstellen zu können.Die Lösungen von Hardinge werden in zahlreichen Branchen einschließlich der Luft- und Raumfahrt, Landwirtschaft, Automobilbranche, des Baugewerbes, der Unterhaltungselektronik, Rüstungsindustrie sowie des Energie-, Medizin-, Technologie- und Transportsektors eingesetzt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berwyn, PA entwickelt, produziert und vertreibt Werkzeugmaschinen in Nordamerika, Europa und Asien. Um weiterführende Informationen zu Hardinge zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Website unter: www.hardinge.com.



Über Privet Fund Management LLC



Privet Fund Management LLC ist ein nicht-börsennotiertes Investmentunternehmen, das vornehmlich in kleine Kapitalisierungsunternehmen investiert und mit diesen zusammenarbeitet. Das Unternehmen hat flexibles Langzeitkapital und ist in der Lage, Investitionen über alle Ebenen der Kapitalstruktur, einschließlich Going-Private-Transaktionen, zu erwirken. Privet wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Atlanta, GA.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/697444/Hardinge_Logo.jpg



OTS: Hardinge Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130831 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130831.rss2



Pressekontakt: Für Medienanfragen: Dana Harris 978.440.8392 dana@redjavelin.com



Für Anfragen von Unternehmen: Allan Snider 607.378.4232 allan.snider@hardinge.com