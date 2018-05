UBS senkt Munich Re auf 'Sell' und Ziel auf 176 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Munich Re von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 189 auf 176 Euro gesenkt. Der Rückversicherer konzentriere sich zunehmend auf die Erzielung von Wachstum, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dadurch könnten die Papiere ihren defensiven Charakter ein wenig einbüßen. Ferner dürfte sich das Preisumfeld von 2019 an negativ entwickeln, was die Schaden-Kosten-Quote unter Druck setzen könnte. Darüber hinaus erschienen die Anteilsscheine mittlerweile recht hoch bewertet.

Commerzbank hebt Deutsche Börse auf 'Buy' und Ziel auf 125 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Deutsche Börse von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 125 Euro angehoben. Nach vielen Gesprächen mit Marktteilnehmern müsse er seine skeptische Haltung zum außerbörslichen Geschäft mit Terminkontrakten (EurexOTC) revidieren, schrieb Analyst Christoph Blieffert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieses Segment dürfte die Berechenbarkeit der längerfristigen Gewinnziele des Börsenbetreibers steigern.

Baader Bank senkt BASF auf 'Hold' und Ziel auf 93 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat BASF von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 100 auf 93 Euro gesenkt. Die europäische Chemieindustrie befinde sich in puncto Bewertung und Gewinn auf ihrem Höhepunkt, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Ab dem dritten Quartal 2018 dürfte aber die Ergebnisdynamik und in der Folge auch das Bewertungsniveau des Sektors sinken. Bei der BASF-Aktie seien sämtliche positiven Aspekte bereits eingepreist.

Baader Bank senkt Lanxess auf 'Sell' und Ziel auf 65 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Lanxess von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 65 Euro gesenkt. Die europäische Chemieindustrie befinde sich in puncto Bewertung und Gewinn auf ihrem Höhepunkt, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Ab dem dritten Quartal 2018 dürfte aber die Ergebnisdynamik und in der Folge auch das Bewertungsniveau des Sektors sinken. Bei Lanxess seien die Konsensschätzungen für 2019 und 2020 zu hoch und die Aktie mittlerweile zu teuer.

Baader Bank hebt Grammer auf 'Buy' - Ziel 66 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Grammer angesichts einer möglichen Übernahme durch den chinesischen Großaktionär Ningbo Jifeng von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 66 Euro angehoben. Analyst Peter Rothenaicher hält eine mögliche Barofferte in Höhe von 60 Euro für zu niedrig und sieht daher Potenzial für einen höheres Gebot. Damit begründete er in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine nun ausgesprochene Kaufempfehlung für die Aktie des Autozulieferers.

Berenberg senkt Cancom auf 'Hold' - Ziel hoch auf 94 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Cancom von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 80 auf 94 Euro angehoben. Die IT-Dienstleister Bechtle und Cancom zeichneten sich durch ähnlich attraktive Geschäftsmodelle aus und dürften beide auch noch in den kommenden Jahren vom Cloud-Trend profitieren, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Vergleichsstudie. Seit seiner Bewertungsaufnahme im vergangenen Oktober habe die Cancom-Aktie jedoch um fast 50 Prozent zugelegt und mittlerweile ihren fairen Wert erreicht, begründete er sein neues Anlagevotum.

Baader Bank senkt K+S auf 'Sell' - Ziel 22 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat K+S von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber auf 22 Euro belassen. Die europäische Chemieindustrie befinde sich in puncto Bewertung und Gewinn auf ihrem Höhepunkt, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Ab dem dritten Quartal 2018 dürfte aber die Ergebnisdynamik und in der Folge auch das Bewertungsniveau des Sektors sinken. Bei K+S seien die Konsensschätzungen für 2019 und 2020 zu hoch und die Aktie mittlerweile zu teuer.

Hauck & Aufhäuser senkt Compugroup auf 'Sell' - Ziel 32,50 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Compugroup Medical von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 40,00 auf 32,50 Euro gesenkt. Der Konsens blicke immer noch zu optimistisch auf das Potenzial bei der Einführung der Telematik-Infrastruktur (TI) für die elektronische Gesundheitskarte - unter anderem wegen einer abwartenden Haltung der Ärzte, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund zunehmenden Wettbewerbs und eines deshalb begrenzten Kundenpotenzials sowie einer ambitionierten Bewertung rät er nun zum Verkauf der Aktie.

Kepler Cheuvreux hebt Vonovia auf 'European Selected List' - Buy

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Vonovia-Aktie in die "European Selected List" aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die sehr positiven Trends im deutschen Wohnimmobilienmarkt, gehobene Kostensynergien aus Zukäufen, erfolgreich umgesetzte Projektentwicklungen sowie wertsteigernde Investments dürften das operative Ergebnis und den Nettovermögenswert des Unternehmens noch viele Jahre stark wachsen lassen, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

UBS startet Axel Springer mit 'Sell' - Ziel 58 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Axel Springer mit "Sell" und einem Kursziel von 58 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die kurz- und langfristige Gewinnentwicklung des Medienkonzerns sei risikobehaftet, schrieb Analystin Patricia Pare in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei die Aktie im Branchenvergleich hoch bewertet, obwohl die Kombination der Vermögenswerte jener der Konkurrenz unterlegen sei.

