Reisende von und nach Griechenland müssen am Mittwoch mit Ausfällen und Verspätungen im Flugverkehr sowie Streiks im Fährverkehr und im öffentlichen Nahverkehr rechnen. Die geplanten Proteste richten sich gegen die andauernde Sparpolitik. "Wir protestieren gegen die Austerität, die hohe Besteuerung und die Arbeitslosigkeit", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der größten Gewerkschaftsverbände des privaten und staatlichen Bereichs, GSEE und ADEDY, am Dienstag.

Wie die Gewerkschaft der griechischen Fluglotsen mitteilte, wollen ihre Mitglieder zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr (09.00 Uhr und 12.00 Uhr MEZ) die Arbeit niederlegen. Zahlreiche Flüge müssten aus diesem Grund ausfallen, andere würden verspätet starten, teilten die Fluggesellschaften mit.

Auch die griechischen Seeleute wollen am Streik teilnehmen. Es wird damit gerechnet, dass am Mittwoch keine Fähre in der Ägäis und im Ionischen Meer auslaufen wird. Auch die Züge sollen für 24 Stunden bestreikt werden. Arbeitsniederlegungen wurden auch für Athens öffentlichen Nahverkehr angekündigt. Die Staatsbediensteten wollen ebenfalls am Mittwoch streiken./tt/DP/nas

AXC0016 2018-05-30/05:49