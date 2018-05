=== 07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 1Q, Langen 07:30 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 1Q, Helsinki *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/-0,1% gg Vj *** 08:00 DE/Isra Vision Systems AG, Ergebnis 1H (10:30 Telefonkonferenz), Darmstadt 08:30 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network AG, Ergebnis 1H, Zwingenberg *** 08:45 FR/Privater Verbrauch April PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Mai *** 09:00 AT/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Mai (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +1,7% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vj *** 09:30 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), PK zu den Ergebnissen der Konjunkturumfrage Frühsommer 2018, Berlin 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -10.000 gg Vm zuvor: -7.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,3% zuvor: 5,3% *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Mai 10:00 DE/Wacker Neuson SE, HV, München 10:00 DE/Adler Real Estate AG, HV, Berlin 10:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, HV, Köln 10:00 DE/Software AG, HV, Darmstadt 10:00 DE/Nemetschek SE, HV, München *** 10:20 RU/Gazprom OAO, Ergebnis 1Q, Moskau *** 10:30 FR/OECD, Veröffentlichung des Wirtschaftsausblicks Nr. 103, Paris *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Mai 10:30 DE/Leifheit AG, HV, Frankfurt 10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, HV, Frankfurt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Mai PROGNOSE: +1,30 zuvor: +1,35 *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Mai Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 112,0 zuvor: 112,7 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +6,5 zuvor: +7,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: +0,2 Vorabschätzung: +0,2 zuvor: +0,3 11:00 GB/Deutsche Börse AG, Investor Day, London 11:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1Q, Hannover 11:00 DE/Tom Tailor Holding AG, HV, Hamburg *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Stratec Biomedical AG, HV, Pforzheim *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +187.000 Stellen zuvor: +204.000 Stellen *** 14:30 US/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,3% gg Vq 1. Veröff.: +2,3% gg Vq 4. Quartal: +2,9% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,0% gg Vq 1. Veröff.: +2,0% gg Vq 4. Quartal: +2,3% gg Vq *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Mai - PT/Bundeskanzlerin Merkel, Besuch in Portugal (bis 31.5.), Porto ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

May 30, 2018 00:02 ET (04:02 GMT)

