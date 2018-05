DEMIRE startet erfolgreich ins neue Jahr und bekräftigt Prognose für 2018 DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis DEMIRE startet erfolgreich ins neue Jahr und bekräftigt Prognose für 2018 30.05.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. DEMIRE startet erfolgreich ins neue Jahr und bekräftigt Prognose für 2018 * FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) mit EUR 5,2 Millionen mehr als verdoppelt (+ 160 %) * Nettoverschuldungsgrad sinkt auf 58,1 % * EPRA-Leerstandsquote sinkt um weitere 80 Basispunkte auf 8,6 % * Prognose für 2018 bekräftigt, erwarteter FFO I von EUR 16 bis 18 Millionen Langen, 30. Mai 2018 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat sich im ersten Quartal 2018 solide weiterentwickelt. Die annualisierte Vertragsmiete ist aufgrund erfolgreicher Vermietungsleistungen und dem damit verbundenen Abbau von Leerständen von EUR 72,1 Millionen per 31. Dezember 2017 auf EUR 72,4 Millionen zum 31. März 2018 gestiegen. Like-for-like haben sich die annualisierten Mieteinnahmen seit dem Bilanzstichtag 31.12.2017 um 1,6 % erhöht. Die Funds from Operations (FFO I, nach Steuern, vor Minderheiten) erreichten aufgrund eines niedrigeren Zinsaufwandes und einer verbesserten Steuerlast EUR 5,2 Millionen im ersten Quartal 2018 (Q1 2017: EUR 2,0 Millionen). Die Funds from Operations sind, im Rahmen des geplanten Gesamtinvestitionsaufwands für das Geschäftsjahr 2018, im ersten Quartal noch durch einen geringeren Investitionsaufwand geprägt. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) ist mit EUR 30,5 Millionen gegenüber dem Vorjahresquartal (Q1 2017: EUR 3,7 Millionen) kräftig gestiegen. Der deutliche Anstieg ist auf Bewertungsgewinne, reduzierte Finanzaufwendungen und geringere allgemeine Verwaltungskosten zurückzuführen. Die EPRA-Leerstandsquote konnte gegenüber dem Jahresende 2017 um 80 Basispunkte auf 8,6 % zum Berichtsstichtag reduziert werden. Aufgrund von Neuvermietungen und Reduzierung von Leerstand erzielte der DEMIRE-Konzern im Dreimonatszeitraum 2018 Mieterträge in Höhe von EUR 18,3 Millionen, die durch Immobilienveräußerung lediglich um 1,5 % niedriger als in der Vorjahresperiode (EUR 18,5 Millionen) lagen. Nettoverschuldungsgrad sinkt um 200 Basispunkte unter 60 % Der EPRA-NAV pro Aktie lag unverwässert mit EUR 6,47 (+8,5 %) und verwässert mit EUR 5,29 (+7,1 %) über dem Niveau zum Jahresende 2017 (EUR 5,96 bzw. EUR 4,94). Der Netto-Verschuldungsgrad (Loan-to-Value) konnte zum 31. März 2018 mit 58,1 % um weitere 200 Basispunkte gegenüber dem Jahresende 2017 (60,1 %) signifikant verbessert werden. Die durchschnittlichen Zinskosten sind mit 3,0 % p.a. unverändert auf einem niedrigen Niveau. CEO/CFO Ralf Kind kommentiert: "Nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2017 haben wir den mit unserer Strategie DEMIRE 2.0 eingeschlagenen Weg auch im ersten Quartal 2018 konsequent beibehalten. Im laufenden Geschäftsjahr richten wir unseren Fokus auf den sukzessiven Ausbau des Immobilienportfolios und die weitere Optimierung der Konzernstruktur." Prognose für das Gesamtjahr bestätigt Der Vorstand bekräftigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2018 für die FFO I von EUR 16 bis 18 Millionen. Auf Basis des aktuellen Immobilienbestandes erwartet die Gesellschaft Mieterträge von rund EUR 71 bis 73 Millionen für das Gesamtjahr. Pressekontakt RUECKERCONSULT GmbH Wallstraße 16 D-10179 Berlin Telefon: +49 30 28 44 987 65 demire@rueckerconsult.de Kontakt DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Robert-Bosch-Straße 11 D-63225 Langen Telefon: +49 (0) 6103 - 372 49 - 0 Telefax: +49 (0) 6103 - 372 49 - 11 ir@demire.ag www.demire.ag _______________________________________ Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG DEMIRE - First in Secondary Locations DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und an aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke an diesen Sekundärstandorten - First in Secondary Locations - und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regional ansässige Mieter attraktiv ist. DEMIRE ist in den Jahren 2013 bis 2016 sowohl über den Erwerb von Einzelobjekten als auch durch Übernahme von Gesellschaftsanteilen rasch gewachsen und verfügte am Ende des Geschäftsjahres 2017 über ein Portfolio mit einer Vermietungsfläche von rund 1 Millionen m² und einem Marktwert von über EUR 1 Milliarde. Mit der Ausrichtung des Portfolios auf Büros, Einzelhandel und Logistik ergibt sich eine Rendite-/Risikostruktur, die aus Sicht von DEMIRE für das Geschäftsfeld der Gewerbeimmobilien angemessen ist. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern und rechnet daher mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen. DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Unternehmensstruktur weiter zu optimieren. Dabei ist sie der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem aktiven Immobilienmanagement-Ansatz zu erreichen sind. Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert. Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Konzern-Gewinnund 01.01.201- 01.01.2017- Verlustrechnung (in 8-31.03.2- - EUR Mio.) 018 31.03.2017 Mieterträge 18,3 18,5 Ergebnis aus der 13,2 13,8 Vermietung Fair-Value-Anpassungen 32,1 0,2 auf als Finanzinvestition gehaltene Immobilien Allgemeine -4,3 -6,2 Verwaltungskosten und sonstige betriebliche Aufwendungen EBIT 42,2 9,2 Finanzergebnis -11,7 -5,5 Periodenergebnis nach 20,8 0,9 Steuern -davon entfallen auf 18,2 0,1 Anteilseigner des Mutterunternehmens FFO I (nach Steuern, 5,2 2,0 vor Minderheiten) FFO II (nach Steuern, 5,2 1,8 vor Minderheiten) Unverwässertes/Verwäs- 0,33/0,27 0,0/0,0 sertes Ergebnis je Aktie (EUR) Konzernbilanz (in EUR 31.03.2018 31.12.2017 Mio.) Bilanzsumme 1.180,1 1.147,1 Als 1.053,6 1.021,8 Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien Zahlungsmittel 69,5 73,9 Zur Veräußerung 12,7 12,3 gehaltene Immobilien Eigenkapital (inkl. 339,8 319,1 nicht beherrschter Anteilseigner) Eigenkapitalquote (% 28,8 27,8 der Bilanzsumme) Unverwässerter/Verwäs- 351,2/362,- 323,6 serter EPRA-NAV 2 /335,6 EPRA-NAV je Aktie 6,47/5,29 5,96/4,94 (EUR, unverwässert/verwässer- t) Netto-Finanzverbind- 619,6 621,0 lichkeiten Netto-Verschuldungs- 58,1 60,1 grad (LTV) in % Portfoliokennzahlen 31.03.2018 31.12.2017 Immobilien (Anzahl) 86 86 Marktwert (in EUR Millionen) 1.066,3 1.034,1 Annualisierte Vertragsmieten (in EUR 72,4 72,1 Millionen) Mietrendite (in %) 6,8 7,0 EPRA -Leerstandsquote (in %) * 8,6 9,4 WALT (in Jahren) 4,8 4,9 * Exklusive zur Veräußerung gehaltene Immobilien 30.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Robert-Bosch-Straße 11 im 'the eleven' 63225 Langen (Hessen) Deutschland Telefon: +49 6103 37249-0 Fax: +49 6103 37249-11 E-Mail: ir@demire.ag Internet: www.demire.ag ISIN: DE000A0XFSF0 WKN: A0XFSF Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange

