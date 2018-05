PANTAFLIX AG: PANTAFLIX Technologies GmbH ernennt Ulrike Freudenberg zum Marketing Director DGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Personalie PANTAFLIX AG: PANTAFLIX Technologies GmbH ernennt Ulrike Freudenberg zum Marketing Director 30.05.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PANTAFLIX Technologies GmbH ernennt Ulrike Freudenberg zum Marketing Director Berlin, 30. Mai 2018 - Die PANTAFLIX Technologies GmbH, Betreiber der Video-on-Demand-Plattform PANTAFLIX und hundertprozentige Tochter der im Scale 30 der Frankfurter Wertpapierbörse notierten PANTAFLIX AG, gibt heute die Ernennung von Ulrike Freudenberg als neuen Marketing Director bekannt. Feudenberg wird am 2. Juli 2018 von Zalando ins Unternehmen wechseln und zukünftig die globale Marketing-Strategie der PANTAFLIX Technologies GmbH verantworten. Mit dem Ausbau des Marketing-Teams will die PANTAFLIX Technologies GmbH den globalen Rollout und die Etablierung der VoD-Plattform im In- und Ausland weiter vorantreiben. Erst vor wenigen Wochen hat das Unternehmen die Verfügbarkeit der VoD-Plattform in rund 50 Ländern bekannt gegeben. Stefan Langefeld, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer der PANTAFLIX AG, erklärt: "Wir sehen Performance Marketing als eines der wichtigsten Tools an, um das Wachstum unserer VoD-Plattform PANTAFLIX weiter auszubauen und zu beschleunigen. Als Expertin für strategisches Online Marketing und durch ihre umfangreiche Auslandserfahrung sind wir uns sicher, dass Ulrike Freudenberg den globalen Rollout von PANTAFLIX optimal unterstützen wird." "Eine global verfügbare VoD-Plattform bedarf auch einer umfassenden globalen Marketing-Strategie. Ich freue mich darauf, diese maßgeblich mitzugestalten und somit PANTAFLIX international zu etablieren," so Ulrike Freudenberg. Freudenberg verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im digitalen Marketing. Sie war in den Bereichen Online Marketing und Brand Management in verschiedenen internationalen Unternehmen tätig. Zuletzt war sie als Marketing Director Benelux bei Zalando dafür zuständig, die Unternehmensmarke in drei Ländern lokal relevanter zu etablieren. Bei der PANTAFLIX Technologies GmbH wird sie die Entwicklung, den Ausbau und die Umsetzung der globalen Marketing-Strategie der Video-on-Demand-Plattform PANTAFLIX verantworten. Ihr Fokus wird dabei auf Performance Marketing und Branding liegen. Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (XETRA: PAL, ISIN: DE000A12UPJ7) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX. PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Warner Bros., StudioCanal und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, Köln, München und Frankfurt am Main. Über PANTAFLIX (VoD-Plattform): PANTAFLIX ist eine cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform "Made in Germany", die Filmproduzenten und Rechteinhaber erstmalig in die Lage versetzt, ihre Produktionen mit wenigen Klicks einem weltweiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Die globale Ausrichtung und der unmittelbare Marktzugang brechen die bisherigen Strukturen im Filmbusiness auf und bieten Produzenten die bestmögliche Vergütung für ihre Filme. Dabei bietet PANTAFLIX Filmfans ein besonders umfangreiches und vielfältiges Portfolio an Inhalten der unterschiedlichsten Genres, das genau auf ihre Interessen und Bedürfnisse ausgerichtet ist. PANTAFLIX verfügt mit dem Digital-Experten Stefan Langefeld und dem Medienmanager Nicolas Paalzow über eine einzigartige Führungsriege, die tief in der Film/TV- und Technologie-Branche verwurzelt ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com. 