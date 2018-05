Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta006/30.05.2018/08:00) - * Verminderter Immobilienbestand durch Teilportfolioverkauf und damit einhergehende operative Geschäftsrückgänge sowie Wechselkursverluste bedingen Periodenergebnis von EUR -3,0 Mio. * Wachstum und Aufbau des Immobilienbestands klare Ziele für 2018 und die Folgejahre - erste Schritte bereits gesetzt * Neue Cashflows aus Akquisition in Budapest und Fertigstellung in Lódz ab der Jahresmitte * Planmäßiger Fortschritt bei Bauarbeiten in Lódz und Krakau, Entwicklungspotential in Bia?,ystok



Der erfolgreiche Verkauf von acht Hotelbeteiligungen im letzten Jahr bedeutet für die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG auch den Wegfall von Umsatzbringern. Als Konsequenz daraus ging im ersten Quartal 2018 das operative Ergebnis etwas zurück, was gemeinsam mit Wechselkursverlusten zu einem Minus von EUR -3,0 Mio. führte. Für das Unternehmen geht es nun darum, wieder zu wachsen und den Immobilienstand aufzubauen.



Dieses Wachstumsziel erreicht Warimpex, indem gemäß der strategischen Ausrichtung zum einen die laufenden Developmentprojekte fertiggestellt werden sowie Neuprojekte auf den Weg gebracht und zum anderen Cashflow bringende Assets mit Zukunftspotenzial erworben werden. Gleichzeitig kann das Unternehmen durch selektive Immobilienverkäufe zu vorteilhaften Bedingungen Erlöse lukrieren, die rasche Reinvestitionen ermöglichen.



Insbesondere strategische An- und Verkäufe lassen sich gut am Beispiel Budapest veranschaulichen: Dort konnte Warimpex nach dem Bilanzstichtag einen Kaufvertrag für das B52 Office abschließen. Das Bürogebäude der Klasse A umfasst über 5.200 m ^ 2 und ist voll vermietet, was ab dem Zeitpunkt des Closings - voraussichtlich noch vor Ende des 2. Quartals - laufende Einnahmen bringen wird. Darüber hinaus gibt es laut Franz Jurkowitsch in Budapest durchaus noch weiteres Potenzial, da sich der lokale Büromarkt insgesamt in einer Phase steigender Mieten befindet. Unabhängig davon hat Warimpex im Mai 2018 ein Entwicklungsgrundstück - ebenfalls in Budapest - veräußert, wodurch Erlöse in Höhe von EUR 5,4 Mio. zugeflossen sind.



Das Ergebnis des ersten Quartals 2018 auf einen Blick Der Wegfall der acht Hotelbeteiligungen wurde im ersten Quartal 2018 im operativen Geschäft erstmals voll sichtbar: So gingen die Umsatzerlöse im Hotelbereich als Konsequenz des Verkaufs von EUR 9,5 Mio. auf EUR 2,4 Mio. zurück. Im ersten Quartal 2017 waren in den Umsatzerlösen noch die Umsätze der verkauften Hotelbeteiligungen enthalten. Die Umsatzerlöse aus der Vermietung von Büroimmobilien erhöhten sich von EUR 2,5 Mio. auf EUR 3,8 Mio. Grund dafür ist vor allem die Fertigstellung des voll vermieteten Multifunktionsgebäudes Bykovskaya in der AIRPORTCITY St. Petersburg. Insgesamt ging der Konzernumsatz von EUR 12,4 Mio. auf EUR 6,7 Mio. zurück.



Das verminderte Portfoliovolumen brachte auch eine Verringerung des EBITDA von EUR 2,3 Mio. auf EUR 1,3 Mio. mit sich. Das EBIT veränderte sich von EUR 3,4 Mio. auf EUR 1,2 Mio. Aufgrund von Wechselkursverlusten ging das Finanzergebnis von EUR 2,4 Mio. auf EUR -4,1 Mio. zurück. Daraus resultiert ein Periodenergebnis für das traditionell schwache erste Quartal von EUR -3,0 Mio. (2017: 4,7 Mio.).



Developments in Lódz, Krakau und Bia?,ystok Auf der Developmentseite schreiten die Bauarbeiten für das Ogrodowa Office in Lódz ebenso wie für das Mogilska Office in Krakau planmäßig voran. Für beide Bürogebäude wurden bereits Mietverträge für einen Teil der Fläche unterzeichnet. Das Ogrodowa Office wird ab der Fertigstellung Ende des 2. Quartals erste Cashflows liefern. Ebenfalls in Krakau plant Warimpex auf einem neben dem Hotel Chopin gelegenen Entwicklungsgrundstück den Bau eines Bürogebäudes mit rund 21.000 m ^ 2. In Bia?,ystok ist Warimpex in Besitz eines Baugrundes, welcher im Vorjahr durch den Zukauf angrenzender Grundstücke erweitert wurde. Hier sollen in mehreren Phasen vier Büroimmobilien entstehen.



Ausblick Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Warimpex eine deutliche Senkung des Zinsaufwands aufgrund der vorzeitigen Tilgung von Anleihen und des Wegfalls von Projektkrediten. Zusammen mit der Projektpipeline und dem guten Umfeld für Immobilieninvestments stimmt das für den weiteren Jahresverlauf durchaus positiv.



Die Finanzkennzahlen des 1. Quartals 2018 auf einen Blick:



in TEUR 1-3.2018 Veränderung 1-3.2017 Umsatzerlöse Hotels 2.381 -75% 9.451 Umsatzerlöse Investment Properties 3.803 51% 2.520 Umsatzerlöse Development und Services 506 17% 432 Umsatzerlöse gesamt 6.690 -46% 12.403 Direkt den Umsatzerlösen zurechenbarer Aufwand -3.236 -58% -7.787 Bruttoergebnis vom Umsatz 3.453 -25% 4.616 Erträge aus der Veräußerung von - - 125 Immobilien EBITDA 1.302 -43% 2.267 Abschreibungen und Wertänderungen -129 - 1.154 EBIT 1.173 -66% 3.421 Ergebnis aus Joint Ventures -770 88% -409 Periodenergebnis -2.975 - 4.736



Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 184 -92% 2.237



Segmentberichterstattung (mit quotaler Einbeziehung der Joint Ventures): Umsatzerlöse Hotels 8.585 -46% 15.940 Net Operating Profit (NOP) Hotels 1.108 -67% 3.388 NOP pro verfügbarem Zimmer 1.083 -16% 1.294 Umsatzerlöse Investment Properties 4.840 35% 3.574 EBITDA Investment Properties 3.813 36% 2.807 Umsatzerlöse Development & Services 657 -34% 994 Ergebnis aus der Veräußerung von - - 125 Immobilien EBITDA Development & Services -1.619 - -724



31.12.2017 Veränderung 31.12.2016 Gross Asset Value (GAV) in Mio. EUR 202,5 -41% 343,3 NNNAV je Aktie in EUR 2,4 26% 1,9 1per 31.03.2018 und per 31.03.2017 erfolgte keine externe Bewertung des Immobilienportfolios, daher werden die letzten verfügbaren Werte angegeben



(Ende)



