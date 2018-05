Nach einer Kaufempfehlung der Commerzbank sind die Aktien der Merck KGaA am Mittwoch um 3,6 Prozent an ihre 200-Tage-Linie gesprungen. Sie gilt als Barometer für den längerfristigen Trend. Die Papiere der Darmstädter hatten zuletzt im Juli 2017 darüber gelegen.

Commerzbank-Analyst Daniel Wendorff nannte in seiner aktuellen Studie Fortschritte in der Pharmapipeline als einen der Gründe für sein neues "Buy"-Votum. In diesem Jahr winken wichtige Daten zu den Wirkstoffkandidaten wie dem Krebsantikörper Avelumab, dem MS-Mittel Evobrutinib oder Krebs-Immuntherapeutikum M7824, so der Experte. Insgesamt sei das starke Wachstum im Gesundheitsbereich Grundlage seiner Erwartung einer Trendwende der Gewinnentwicklung im kommenden Jahr.

Mit seinem Kursziel von 100 Euro traut Wendorff den Aktien noch gut 13 Prozent Potenzial zu./ag/jha/

