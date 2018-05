FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 31.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.05.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

KEL XFRA US4878361082 KELLOGG CO. DL -,25 0.468 EUR

JNP XFRA US48203R1041 JUNIPER NETWORKS DL-,01 0.156 EUR

KY6 XFRA US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS DL-01 0.087 EUR

HYVN XFRA US4208772016 HAYNES INTL (NEW) DL-,01 0.190 EUR

HFF XFRA US4165151048 HARTFORD FINL SVCS GRP 0.216 EUR

HRS XFRA US4138751056 HARRIS CORP. DL 1 0.493 EUR

2BH XFRA US40412C1018 HCA HEALTHCARE INC.DL-,01 0.303 EUR

GAV XFRA US3989051095 GROUP 1 AUTOM. DL-,01 0.225 EUR

GAH XFRA US3635761097 GALLAGHER , A.J. DL 1 0.355 EUR

FLU XFRA US3434121022 FLUOR CORP. (NEW) DL-,01 0.182 EUR

EW1 XFRA US3021301094 EXPEDITORS INTL WASH.DL01 0.390 EUR

DOD XFRA US25746U1097 DOMINION ENERGY INC. 0.723 EUR

TI2 XFRA US2168311072 COOPER TIRE RUBBER DL 1 0.091 EUR

CM8 XFRA US20451N1019 COMPASS MINER.INTL DL-,01 0.623 EUR

CN7 XFRA US1491501045 CATHAY GENERAL DL-,01 0.208 EUR

CH1A XFRA US12541W2098 C.H. ROB. WORLDWIDE NEW 0.398 EUR

C67 XFRA US12503M1080 CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01 0.234 EUR

BA3 XFRA US1143401024 BROOKS AUTOMATION DL-,01 0.087 EUR

LTD XFRA US5017971046 L BRANDS INC. DL-,50 0.519 EUR

BGW XFRA US0997241064 BORGWARNER INC. DL-,01 0.147 EUR

BG3 XFRA US08915P1012 BIG 5 SPORT.GOODS DL-,01 0.130 EUR

BTL XFRA US0718131099 BAXTER INTL DL 1 0.164 EUR

NCB XFRA US0605051046 BANK AMERICA DL 0,01 0.104 EUR

BL8 XFRA US0584981064 BALL CORP. 0.087 EUR

AB5 XFRA US0454871056 ASSOC. BANC-CORP DL-,01 0.130 EUR

AXS XFRA US0025671050 ABAXIS INC. 0.156 EUR

A3B XFRA US00081T1088 ACCO BRANDS DL-,01 0.052 EUR

TYY XFRA TRATRKCM91F7 TRAKYA CAM SANAYII TN 1 0.028 EUR

TU7 XFRA TRASISEW91Q3 TUERKIYE SISE NAM. TN 1 0.025 EUR

V7P XFRA NO0003110603 BONHEUR NK 1,25 0.208 EUR

OL5 XFRA KYG811511131 SHUI ON LAND LTD DL-0025 0.008 EUR

C9IB XFRA KYG5636C1078 LONKING HOLDINGS LTD. NEW 0.018 EUR

QF9 XFRA ID1000102809 MULTI INDOCITRA RP 100 0.001 EUR

ITP XFRA ID1000061302 INDOC.TUNG.P. RP 500 0.043 EUR

FU7 XFRA HK0639031506 SHOUGANG FUS.RES.GR. 0.015 EUR