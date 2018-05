FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 31.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.05.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA GB00BF1SSQ94 OMNIA BONDS II 17/22 MTN 0.003 %

SOW XFRA DE000A2GS401 SOFTWARE AG NA O.N. 0.650 EUR

TQK XFRA US95058W1009 THE WENDY'S CO. A DL-,10 0.074 EUR

SBS XFRA DE000STRA555 STRATEC BIOMEDICAL NA ON 0.800 EUR

CNC XFRA KYG2045D1079 CHANGSHOUHUA F.REGS HD-10 0.011 EUR

AHT XFRA US0441861046 ASHLAND GLB.HLDGS DL-,01 0.216 EUR

AHK XFRA US0285911055 AMER. NATL INS.-TEXAS-DL1 0.710 EUR

B6S XFRA GB00B0N8QD54 BRITVIC PLC LS-,20 0.091 EUR

W3W XFRA US9427491025 WATTS WATER TEC. A DL-,10 0.182 EUR

DIL1 XFRA US92552R4065 VIAD CORP. NEW DL 1,50 0.087 EUR

UHS XFRA US9139031002 UNIV. HEALTH SERV.B DL-01 0.087 EUR

UF3 XFRA US9135431040 UNVRSL FOREST PRODS 0.156 EUR

TF7A XFRA US9024941034 TYSON FOODS INC A DL-,10 0.260 EUR

TG7 XFRA US8968181011 TRIUMPH GRP INC. DL-,001 0.035 EUR

SBTA XFRA US8292261091 SINCLAIR BROADC. A DL-,01 0.156 EUR

SL3 XFRA US8270481091 SILGAN HLDGS INC. DL-,01 0.087 EUR

SDA XFRA US81211K1007 SEALED AIR CORP. DL-,10 0.139 EUR

SFN XFRA US78648T1007 SAFETY INSURANCE DL-,01 0.693 EUR

WGSA XFRA US78467J1007 SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01 0.061 EUR

RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.190 EUR

PGR XFRA US7433121008 PROGRESS SOFTWARE DL-,01 0.121 EUR

PL6 XFRA US7310681025 POLARIS INDS INC. DL-,01 0.519 EUR

PEP XFRA US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 0.803 EUR

WX3 XFRA US7091021078 PENNA REAL EST.INV.TR.SBI 0.182 EUR

OYS XFRA US68162K1060 OLYMPIC STEEL 0.017 EUR

NOAA XFRA US6549022043 NOKIA OYJ A ADR 1/EO-,06 0.205 EUR

NEH XFRA US64110W1027 NETEASE INC. ADR/100 0.199 EUR

MUD XFRA US6247561029 MUELLER INDS INC. DL-,01 0.087 EUR

MHR XFRA US6005441000 MILLER (HERMAN) DL-,20 0.156 EUR

MCK XFRA US58155Q1031 MCKESSON DL-,01 0.294 EUR

MMX XFRA US5732841060 MARTIN MAR. MAT. DL-,01 0.381 EUR

MPW XFRA US56418H1005 MANPOWERGROUP INC. DL-,01 0.874 EUR

MTZ XFRA US55261F1049 M AND T BANK CORP. DL-,50 0.693 EUR

LOM XFRA US5398301094 LOCKHEED MARTIN DL 1 1.732 EUR

LAZ XFRA US5053361078 LA-Z-BOY INC. DL 1 0.104 EUR