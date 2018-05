FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BOZA XFRA ID1000099302 PT BANK MAYB. A RP 900

RAY XFRA FR0000060618 RALLYE SA INH. EO 3

PMQ XFRA AU000000PNN7 PEPINNINI LITHIUM LTD.

XFRA AU000000MQA4 MACQUARIE ATLAS ROADS GRP

CO3A XFRA US2220702037 COTY INC.CL.A DL -,01