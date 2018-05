Deutsche Arbeitslosenquote auf Rekordtief Düsseldorf (aktiencheck.de) - Die Bereitschaft der deutschen Unternehmen neues Personal einzustellen hat im Mai wieder zugenommen, nach drei Monatsrückgängen in Folge, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Antreiber sei hierbei vor allem der Dienstleistungssektor. Dies stütze die Einschätzung der Analysten, dass die robuste Verfassung am Arbeitsmarkt weiter intakt bleibe. Die Arbeitslosenquote befinde sich seit März 2018 auf dem Rekordtief von 5,3% seit der Wiedervereinigung. Auch für den Monat Mai würden die Analysten diesen Wert unterstellen. Ein weiterer Rückgang sei für sie nur eine Zeitfrage. Die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl sollte im Mai um weitere 10.000 auf 2,36 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...