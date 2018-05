Die 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, ist unverändert auf Wachstumskurs. Im 1. Quartal 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 31,5 Mio. Euro (VJ.: 30,4 Mio. Euro). Zu diesem Anstieg um 3,6 % trug insbesondere das Servicegeschäft bei, das einen Anteil von rund 50 % am Gesamtumsatz erreicht. Die gute Auftragslage und die damit verbundene hohe Produktionsauslastung spiegelt sich in der Gesamtleistung wider, die mit 42,2 Mio. Euro (VJ.: 37,8 Mio. Euro) um 12,2 % über dem Vorjahresniveau liegt. Infolge positiver Effekte aus dem Lead to Lean-Projekt konnten die Aufwandsquoten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...