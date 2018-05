Evotec: ein Auf und Ab

Über Langeweile an den Märkten kann sich derzeit niemand beklagen: ein ständiges Auf und Ab, wobei politische Ereignisse dabei durchaus eine Rolle spielen. Anleger, die schon mal einen Blick auf ein Evotec-Chart geworfen haben, werden auch dort eine Tendenz zu einer gewissen Schwankungsfreudigkeit entdecken. Gerade vergangene Woche überraschte ein zehnprozentiger Kurssprung der im Tec-Dax gelisteten Aktie manchen Investor. Was Analysten zu der Aktie meinen, wo die Chancen und Risiken liegen könnten und was eine kleine blaue Pille mit Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) zu tun hat, dies alles erfahren Sie in unserem heutigen X-perten Video.

