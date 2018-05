CO.DON AG: CO.DON AG setzt Wandlungspreis und Optionspreis fest DGAP-Ad-hoc: CO.DON AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleiheemission CO.DON AG: CO.DON AG setzt Wandlungspreis und Optionspreis fest 30.05.2018 / 10:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. CO.DON AG (ISIN: DE DE000A1K0227) CO.DON AG setzt Wandlungspreis und Optionspreis fest Berlin / Teltow, am 30. Mai 2018 - Der Vorstand der CO.DON AG ("Gesellschaft") hat heute den Wandlungspreis für die Wandelschuldverschreibungen und den Optionspreis für die Optionsschuldverschreibungen festgesetzt, deren vorgesehene Ausgabe mit ad-hoc Mitteilung vom 23. Mai 2018 und mit im Bundesanzeiger vom 23. Mai 2018 veröffentlichten Bezugsangeboten bekanntgemacht wurde. Der Wandlungspreis für die Wandelschuldverschreibungen entspricht 105 % des aus dem volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem während des Zeitraums von Freitag, den 25. Mai 2018 bis Dienstag, den 29. Mai 2018 (jeweils einschließlich) errechneten Referenzpreises in Höhe von EUR 6,08. Somit beträgt der Wandlungspreis EUR 6,38, wobei dieser Betrag nach Maßgabe der Emissionsbedingungen von Zeit zu Zeit angepasst werden kann. Der Optionspreis für die Optionsschuldverschreibungen entspricht 140 % des aus dem volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem während des Zeitraums von Freitag, den 25. Mai 2018 bis Dienstag, den 29. Mai 2018 (jeweils einschließlich) errechneten Referenzpreises in Höhe von EUR 6,08. Somit beträgt der Optionspreis EUR 8,51, wobei dieser Betrag nach Maßgabe der Emissionsbedingungen von Zeit zu Zeit angepasst werden kann. Die Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 15,3 Mio. EUR und die Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 2 Mio. EUR werden denjenigen Aktionären der CO.DON AG, die am 23. Mai 2018 mindestens eine Aktie der Gesellschaft gehalten haben, angeboten. Die Bezugsfrist für die Aktionäre der Gesellschaft endet am 6. Juni 2018, 24:00 Uhr CET. Weitere Informationen zu den zum Bezug angebotenen Wandelschuldverschreibungen und Optionsschuldverschreibungen sind auf der Homepage der Gesellschaft (www.codon.de) veröffentlicht. Mitteilende Person: Matthias Meißner, M.A. Director Investor Relations / Public Relations Tel. +49 (0)30-240352330 Fax +49 (0)30-240352309 E-Mail: ir@codon.de 30.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CO.DON AG Warthestraße 21 14513 Teltow Deutschland Telefon: 03328 43460 Fax: 03328 434643 E-Mail: info@codon.de Internet: www.codon.de ISIN: DE000A1K0227 WKN: A1K022 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 690805 30.05.2018 CET/CEST

