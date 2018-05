DG-Gruppe AG: Mehr Netto vom Brutto mit der Entgeltoptimierung der DG-Gruppe DGAP-News: DG-Gruppe AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Markteinführung DG-Gruppe AG: Mehr Netto vom Brutto mit der Entgeltoptimierung der DG-Gruppe 30.05.2018 / 11:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Mehr Netto vom Brutto mit der Entgeltoptimierung der DG-Gruppe Sigel zeigt, wie es geht: Über 100 Mitarbeiter nehmen bereits an der Entgeltoptimierung teil Mehr Geld zur Verfügung haben - das ist der Grundgedanke der Entgeltoptimierung, die die DGEO anbietet. Das Tochterunternehmen der DG-Gruppe ist damit seit Jahren erfolgreich am Markt vertreten. Bei dieser werden steuerliche Vergünstigungen über Entgeltbausteine genutzt, damit von der Bruttovergütung mehr Nettoentgelt übrigbleibt. Seit 2017 profitieren auch die Mitarbeiter von Sigel davon. Sigel macht mehr für seine Mitarbeiter Die Sigel GmbH ist ein europaweit agierendes Markenunternehmen mit 270 Mitarbeitern am Hauptsitz im bayerischen Mertingen. Das vielfältige Produkt- und Leistungsspektrum gliedert sich in zwei Geschäftsfelder. Mit "Business Products" ist Sigel führender Markenhersteller für stilvolle, trendige und innovative Style-Produkte im Business. Das Portfolio im Geschäftsfeld "Printworks" umfasst kundenspezifische Formulardruck- und Service-Dienstleistungen für Großkunden. Im vergangenen Jahr entschied sich die Unternehmensführung, mehr für seine Mitarbeiter zu tun und hat deshalb die Entgeltoptimierung gestartet. In Zusammenarbeit mit der DG-Gruppe können nun alle Mitarbeiter ihr Entgelt optimieren und haben so am Ende des Monats mehr Geld zur Verfügung. Sigel bietet hierfür fünf Bausteine an: die Sigel Prepaid-Card, digitale Essensgutscheine, private Handykosten, Werbeflächenanmietung und eine Dienstwagen-Garagenmiete. Ein Teil des Gehalts kann so umgewandelt und steuer- sowie sozialversicherungsfrei vergütet werden. Wie hoch der individuelle Vorteil ist, hängt dabei von den persönlichen Voraussetzungen ab. Finanzieller Vorteil mit Entgeltoptimierung der DG-Gruppe Anfang Juli 2017 fiel der Startschuss bei Sigel mit einer großen Informationsveranstaltung. Im Anschluss fanden über 170 individuelle Beratungsgespräche mit den Experten der DG-Gruppe statt. Das Interesse an der Entgeltoptimierung war dabei sehr groß: Über 100 Mitarbeiter nehmen bereits an der Entgeltoptimierung teil. Im Vergleich zu anderen Unternehmen ist das überdurchschnittlich hoch. Mit der Entgeltoptimierung der DG-Gruppe erreicht Sigel einen finanziellen Vorteil für seine Mitarbeiter, den diese künftig für die schönen Dinge des Lebens ausgeben oder für die Zukunft investieren können. Sigel bietet hierzu eine betriebliche Altersversorgung, eine Krankenzusatzversicherung und eine Berufsunfähigkeitsversicherung an. Mehr zur Entgeltoptimierung unter www.dg-gruppe.eu. 30.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DG-Gruppe AG Hartlweg 5 86650 Wernding Deutschland Telefon: 09092 - 91 00 7 - 0 Fax: 09092 - 91 00 7 - 200 E-Mail: info@dg-gruppe.eu Internet: www.dg-gruppe.eu ISIN: DE000A1PHB97 WKN: A1PHB9 Börsen: Freiverkehr in Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 690843 30.05.2018

