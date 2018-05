Die Aktie von Merck KGaA hat nach Einschätzung der Commerzbank trotz der Kursgewinne in den vergangenen Wochen noch deutliches Potenzial. Analyst Daniel Wendorff hat das Kursziel für den Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern von 90 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung von "Hold" auf "Buy" erhöht. Damit könnte die Aufholjagd weitergehen. Seit März ist die Aktie bereits von unter 75 Euro auf aktuell rund 87 Euro geklettert.

Zwei Punkte machen Wendorff zuversichtlich. Zum einen wachse der Geschäftsbereich Life Science stark. Er könnte zum wesentlichen Treiber für eine von ihm erwartete Trendwende beim Gewinnwachstum im kommenden Jahr werden. Der Jahresauftakt 2018 sei für das Laborgeschäft stark ausgefallen, so der Analyst. Für das laufende Jahr rechnet er zwar noch mit Gegenwind von der Währungsseite, doch für 2019 und 2020 dürften das Wachstum bei Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis einen Prozentpunkt höher liegen. Speziell die Aussichten beim Wachstum von Research und Applied Solutions stimmten optimistisch.

Aussichtsreich gestalten sich nach Ansicht Wendorffs auch die Medikamente in der klinischen Entwicklung - mit gleich mehreren Kandidaten. Spannend werde daher die jährliche Konferenz der American Society of Clinical Oncology Anfang Juni, auf der Merck neue Ergebnisse verschiedener Studien vorstellen werde. Finanziell am bedeutendsten seien jedoch die Phase-III-Ergebnisse von Avelumab zur Behandlung des Nierenzellkrazinoms, die im ersten Quartal 2019 veröffentlicht werden dürften.

Bei dem Bereich Performance Materials, der im ersten Quartal einen Rückschlag erlitten habe, bleibe die strategische Neuausrichtung abzuwarten. Der aktuelle Aktienkurs von Merck deute allerdings auf eine äußerst negative Einschätzung hin, merkt Wendorff an. Selbst wenn er die Sparte ganz aus seinem Bewertungsmodell streiche, komme er bei einem Aktienwert von 82 Euro heraus. Da dies nahe dem aktuellen Kurs liege, scheine es, als ob der Markt die Sparte als wertlos ansehe.

Mit der Einstufung "Buy" gehen die Analysten der Commerzbank davon aus, dass die Aktie das Potenzial für eine Gesamtrendite von mehr als 20 Prozent besitzt. Das Kursziel bezieht sich auf einen Zeitraum von zwölf Monaten./mf/tih/jha/

Analysierendes Institut Commerzbank.

ISIN DE0006599905

AXC0128 2018-05-30/11:32