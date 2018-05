Köln (ots) - Die TOGGO Tour begeistert kleine und große Fans von SUPER RTL seit über 20 Jahren. In den Sommermonaten besucht Deutschlands beliebtester Kindersender sein Publikum und präsentiert in ausgewählten Städten im Bundesgebiet eine bunte Mischung aus musikalischer Unterhaltung und Fernsehen zum Anfassen. Neben den Moderatoren Vanessa Meisinger, Marc Dumitru, Paddy Kroetz und Maria Meinert sind auch die Serienlieblinge der Kinder an Bord; die PAW Patrol, Drache Ohnezahn aus Dragons oder die Trolls von DreamWorks Animation sorgen für heldenhafte Momente.



In diesem Jahr wird der Tourplan erstmalig um eine ganz besondere Station erweitert: Ab sofort haben Kinder die Möglichkeit, die TOGGO Tour in ihre Stadt zu holen und damit für ein unvergessliches Ereignis in ihrem Heimatort zu sorgen.



Bis Anfang Juli können Kinder sich auf toggo.de mit ihrer Heimatstadt bei einem Landkarten-Spiel bewerben. Aus allen Kandidaten wählt eine Expertenjury im Anschluss drei Städte aus, über deren Bewerbung die Fans ab Mitte Juli per Voting auf toggo.de entscheiden. Die siegreiche Stadt wird Mitte August bekannt gegeben und darf sich auf einen Besuch der Event-Roadshow freuen.



Im Aktionszeitraum macht SUPER RTL mit zahlreichen Maßnahmen auf "Hol die TOGGO Tour in deine Stadt" aufmerksam. Neben Printflights in Kindertiteln sind On-Air verschiedene Trailer geschaltet, außerdem bietet die Microsite auf toggo.de detaillierte Hintergrundinfos und Video-Content. Zusätzlich wird die Aktion durch großflächige Out of Home-Maßnahmen sowie Präsenz bei YouTube beworben.



Pressekontakt: RTL DISNEY Fernsehen GmbH Telefon: +49 (0) 221 / 91 55 - 1012 Fax: +49 (0) 221 / 91 55 - 1019 kommunikation@superrtl.de