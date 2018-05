Der internationale Öl- und Gaskonzern ExxonMobil Corporation (WKN:852549) weist eine beachtliche Erfolgsbilanz bei seinen Dividenden vor. In den letzten 30 Jahren steigerte das Unternehmen seine Dividende um 629% und setzte sich in den letzten Jahren zum Ziel, seinen Aktionären jedes Jahr höhere Renditen auszuschütten. Noch attraktiver für viele Dividendensuchende ist die Tatsache, dass die Rendite zu aktuellen Kursen bei über 3,8% liegt. Leider ist diese hohe Rendite ebenso Ergebnis der fallenden Aktienkurse wie einer steigenden Dividende. Der Aktienkurs liegt um 21 % unter dem Fünf-Jahres-Hoch, und in jüngster Zeit meldete das Unternehmen ein überraschendes Ereignis: Die Ölförderung ging im ersten Quartal ...

