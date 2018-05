Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Vivendi-Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Dass die Vivendi-Tochter Canal Plus keine TV-Rechte für die französische Fußball-Liga der Jahre 2020 bis 2024 ersteigert habe, berge Unsicherheit, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es unterstreiche aber auch die strikte Ausgabendisziplin des Pay-TV-Senders angesichts der Tatsache, dass für die neuen TV-Rechte mehr als 50 Prozent mehr bezahlt worden sei als für den derzeitigen Zeitraum./edh/tih Datum der Analyse: 30.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-05-30/12:19

ISIN: FR0000127771