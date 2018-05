Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank anlässlich einer Strategieaktualisierung von 12 auf 10,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der neue Konzernchef Christian Sewing wolle die Investmentbanking-Sparte umstrukturieren und die Kostenschrauben anziehen, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er berücksichtige in seinem Bewertungsmodell die Kostenziele, rechne aber mit einem herausfordernderen Ertragsausblick./edh/tih Datum der Analyse: 30.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2018-05-30/12:21

ISIN: DE0005140008