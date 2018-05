Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Henkel nach einer Investorenveranstaltung zur Sparte Wäsche- und Haushaltspflege auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Das wichtigste sei, dass der Konsumgüterkonzern trotz deutlich negativer Währungseffekte seine Jahresziele bestätigt habe, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Erwartung einer besseren operativen Entwicklung im weiteren Jahresverlauf sei die Aktie mit einem zehnprozentigen Abschlag zum Branchendurchschnitt derzeit günstig./edh/gl Datum der Analyse: 30.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2018-05-30/12:26

ISIN: DE0006048432