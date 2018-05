Seit Wochen ergeht sich die Aktie in einer breit angelegten Handelsspanne und oszilliert zwischen den 10,0 CAD auf der Unterseite und den 12,5 CAD auf der Oberseite. Zuletzt verlagerte sich das Geschehen in Richtung Oberseite. Der Wert arbeitete sich jedoch im Endeffekt erfolglos an den 12,5 CAD ab. Neue Aufwärtsdynamik wollte sich ganz einfach nicht einstellen. Während wir in unserer letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...