Die DZ Bank hat den fairen Wert für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 39 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Medizintechnikanbieter habe seine Erwartungen umsatzseitig getroffen, beim operativen Ergebnis (Ebit) aber leicht verfehlt, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den neuen fairen Wert begründete er mit einem etwas verringerten Diskontierungsfaktor in seinem Bewertungsmodell./edh/gl Datum der Analyse: 30.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2018-05-30/12:41

ISIN: DE0005313704