Nach dem Jahreshoch von 206,85 Euro Ende Januar geriet die Allianz Aktie übergeordnet in einen Abwärtstrend. Dieser brachte das Wertpapier auf ein Jahrestief von 176,10 Euro gegen Ende März. An diesem Punkt wurde der seit 2016 bestehende Aufwärtstrend noch beibehalten und der Kurs geriet in eine starke Erholungsphase. Diese hielt über einen Monat an - mit dem Dividendenabschlag vom 10. Mai aber wurde die Aktie stark unter Druck gesetzt und es entstand ein tiefes Gap. Seitdem konnte noch keine Stabilisierung vollzogen werden und der Versicherungswert sinkt weiter. Im gestrigen Handel wurde auch der bestehende Aufwärtstrend seit 2016 zur Unterseite verlassen. Die letzte Hoffnung ist jetzt ein Doppelboden bei ca. 176,00 Euro - aber vieles spricht dagegen.

Short-Chance:

Ein Verkaufssignal entsteht, sobald die Aktie unterhalb von 178,00 Euro notiert. Dementsprechende Kursziele liegen dann bei etwa 170,00 Euro. Darunter hinweg besteht sogar das Potenzial auf 165,00 Euro - das bleibt aber noch per Tagesschlusskurs abzuwarten. Sollte sich die Allianz-Aktie doch wieder erholen, würde ein Risiko für Short-Anleger erst beim wieder eintauchen in den Aufwärtstrend bei etwa 183,50 Euro entstehen. Darüber hinaus könnte die Aktie das Dividendengap zwischen 193,48- und 198,22 Euro schließen.

Einstieg per Stop-Sell-Order: < 178,00 Euro

Kursziel: 170,00 / 165,00 Euro

Stop: 183,50

Risikogröße pro CFD: 5,50 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:

Tageschart:

Allianz; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 179,83 Euro; 12:34 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

