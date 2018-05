Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktien von Intesa Sanpaolo von der Liste der "Most Preferred Stocks" gestrichen, das Votum aber auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Analystin Anna Maria Benassi und ihre Kollegen verwiesen in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie auf ein steigendes Kreditrisiko unter anderem durch die Wertentwicklung italienischer Staatsanleihen sowie nur schwache Perspektiven für eine Gewinnverbesserung. Sie senkten deshalb das Sektorvotum für europäische Banken auf "Underweight". Intesa strichen sie zugunsten der defensiver eingeschätzten Danske Bank von ihrer Empfehlungsliste. Die italienische Bank bleibe aber grundsolide./tih/gl Datum der Analyse: 30.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-05-30/13:27

ISIN: IT0000072618