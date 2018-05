Einer der größten Verlierer im DAX war in den letzten Tagen die Aktie der immer noch halbstaatlichen Commerzbank. Grund hierfür war und ist, wie sollte es auch anders sein? - die unsicherere Situation in Italien. Doch birgt Italien wirklich die Gefahr, die Commerzbank wieder in die Krise zu stürzen? Schauen wir uns das mal näher an!

Commerzbank mit hohem Italien-Exposure!

Laut Berechnungen von Experten hat die Commerzbank in Italien Kredite im Volumen von 42,87% ihres harten Kernkapitals ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...