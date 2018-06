Die Aktie der Commerzbank findet keinen Halt und hat in diesem Jahr inzwischen mehr als ein Viertel ihres Wertes verloren. Wichtige europäische Trends laufen aktuell gegen die Branche, und der DAX-Titel ist besonders betroffen.

Dass der erneute Schwächeanfall der Commerzbank-Aktie kein Sonderfall ist, sieht man an dem europäischen Branchenindex. Auch der EuroStoxx Banks Index hat seit Ende Januar einen steilen kurzfristigen Abwärtstrend ausgebildet und in diesem Jahr ebenfalls satte 14 Prozent verloren.

Ein Grund dürfte die politische Erosion in Europa sein. In der Eurozone haben die Gegner der bisherigen Europolitik kontinuierlich Zulauf, zuletzt konnten die Populisten in Italien die Regierung übernehmen. Das Länderrisiko steigt damit deutlich, was sich - vor dem Hintergrund auslaufender Anleihenkäufe durch die EZB - u.a. in deutlich höheren Marktzinsen für den italienischen Staat niedergeschlagen hat. Infolgedessen keimen neue Sorgen vor einer Eurokrise auf, die die Banken besonders treffen würde.

Zumal die Chance auf bessere Rahmenbedingungen im Kerngeschäft mal wieder vertagt wurde. Eine erste Anhebung des Leitzinses ...

