Geschafft - die US-Behörden haben am Dienstag grünes Licht für die Übernahme von Monsanto erteilt. Das kommt an der Börse gut an und lässt die Bayer-Aktie ansteigen. Weniger Freude haben die Aktionäre der Deutschen Bank, nachdem der Aktienkurs unter die Marke von 10 Euro gefallen ist. Aktuelle Informationen vom Stuttgarter Börsenparkett von Aktienhändler Jürgen Dietrich.