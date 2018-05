Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 6550 auf 6400 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Anpassung des Kursziels resultiere aus erneuerten Erwartungen an den Währungseinfluss, schrieb Analyst Alex Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei die neue Konzernstruktur berücksichtigt worden./mf/tih Datum der Analyse: 29.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2018-05-30/13:52

ISIN: GB00B24CGK77