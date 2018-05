Liebe Trader,

Übergeordnet konnte sich der US-Amerikanische Techkonzern Hewlett Packard (kurz: HP), nach dem Jahrestief von Anfang Februar gut erholen und kletterte auf ein aktuelles Jahreshoch bei 24,75 US-Dollar. Darauf folgte eine kurzfristige Korrektur, welche dann in eine Seitwärtsbewegung übergeschwenkt ist. Die Unterstützung liegt am EMA 200 bei etwa 21,00 US-Dollar und hält bis dato Stand. Im Bereich zwischen 20,96- und 21,20 US-Dollar konnte ein Boden entstehen, welcher vielversprechende Kaufsignale aktiviert. Laut aktuellen Medienberichten zufolge, kletterte der Umsatz, vor allem, wegen einem deutlichen Plus der PC-Sparte, um rund 13 Prozent auf 14 Milliarden Dollar und übertrifft damit die Erwartungen von Analysten.

Long-Chance:

Mit einem Auge auf eine aussagekräftige Formation und dem anderen auf positives, mediales Feedback für HP, können Kursziele zunächst an den jüngsten Verlaufshochs bei ca. 23,07 US-Dollar erreicht werden. Darüber hinaus besteht ganz klares Potenzial auf einen Anstieg bis an die Jahreshochs! Das bleibt aber noch per Wochenschlusskurs abzuwarten. Eine Verlustbegrenzung ist aber vorerst noch knapp unter 20,50 US-Dollar anzusetzen, um ein zu hohes Risiko zu vermeiden. Tritt jedoch ein Rücksetzer unter das Stop-Niveau ein, müssen Investoren der HP-Aktie mit weiteren Verlusten bis auf 20,00 US-Dollar rechnen, danach sogar mit den Jahrestiefs bei 19,32 US-Dollar.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 21,30 US-Dollar

Kursziel: 23,07 / 24,75 US-Dollar

Stop: < 20,50 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 0,80 US-Dollar

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

HP; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 21,30 US-Dollar; 13:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

