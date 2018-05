Liebe Trader,

Nachdem in den letzten Wochen noch unbestätigte Nachrichten über die Zustimmung der US-Behörden die Runde machten, wurde jetzt die Übernahme von Monsanto durch Bayer offiziell genehmigt. Als Zugeständnis an die Behörden hat Bayer zugestimmt, weitreichende Geschäftsteile an BASF zu veräußern, um so Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. So muss sich der Konzern fast vom gesamten eigenen Saatgutgeschäft trennen. Insgesamt muss sich das Leverkusener Unternehmen von Geschäftsanteilen im Wert von neun Milliarden US-Dollar trennen. Mexiko und Kanada müssen der Übernahme von Monsanto durch Bayer aber noch zustimmen.

Unterdessen drehte die Bayer-Aktie an der markanten Horizontalunterstützung von 99,28 Euro wieder nach oben. Auslöser war die Zustimmung der US-Behörden zur Monsanto Übernahme. Damit dürfte nun der Weg zu den höheren Kursmarken geebnet sein und eignet sich entsprechend gut für ein direktes Long-Engagement. Bereits investiert Anleger ziehen ihre Stops nun merklich nach.

Long-Chance:

Die Volatilität in der Bayer-Aktie ist recht hoch, kann aber für ein Long-Investment aus dem Stand heraus bis zu dem Niveau von 110,00 Euro herangezogen werden. Eine Hürde hat das Wertpapier aber noch vor sich, die 200-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 103,15 Euro sollte schon mindestens per Tagesschlusskurs überwunden werden. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen und ist nun unterhalb der gestrigen Tagestiefs von 98,21 Euro ganz gut aufgehoben. Darunter sollte die Aktie aber nicht mehr zurückfallen, weil sonst Abgaben zunächst auf 96,00 Euro drohen würden. Dann läuft das Papier von Bayer aber auch Gefahr, die Kurslücke aus Anfang April zu schließen und somit weitere Verluste auf 94,00 Euro zu produzieren. Eine rasche Rückkehr in eine aufwärts gerichtete Trendphase wäre anschließend jedoch recht schwierig umzusetzen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 103,20 Euro

Kursziel: 110,00 Euro

Stop: < 98,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 5,20 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Bayer AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 103,20 Euro; 14:05 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

