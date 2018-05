Unser nächster Biotech-Volltreffer Heat Biologics (WKN: A2JB4Y) macht weiterhin Laune und notiert aktuell circa +75% über unserem Erstvorstellungkurs vor rund drei Wochen. Die heutige Meldung über eine Teilnahme an der weltweit bedeutendsten Biotech-Messe im kommenden Monat könnte alsbald für neue Dynamik sorgen.

Wie heute bekannt wurde, wird sich unser "No Brainer" am 6. Juni auf der diesjährigen BIO International Convention im Boston präsentieren. Die BIO wird von der weltgrößten Handelsorganisation innerhalb der Biotech-Industrie veranstaltet und von führenden globalen Pharmaunternehmen aufgesucht. Insgesamt werden mehr als 16.000 Teilnehmer aus 74 Ländern erwartet. Nicht selten werden im Rahmen des Events schwergewichtige Deals ausgehandelt (siehe auch BIO One-on-One Partnering) und so ist es umso spannender, dass Heat Biologics als kleine Biotechschmiede gleich mit einem ganzen "Stoßtrupp" anreisen wird.

Mit "substantiellem Interesse" zum Mega-Deal?

Wie aus der Teilnehmerliste hervorgeht, wird Heats CEO Jeffrey Wolf von seinem Chef-Wissenschafter Jeff Hutchins, Lead Director John Prendergast sowie Janice Marie McCourt, der Leiterin des Business Developments, begleitet. Letztere blickt auf verantwortete Transaktionen im Wert von über 3 Milliarden USD zurück. Prendergast, bekanntlich Co-Founder bei unserer +400%-Rakete Palatin Technologies, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...