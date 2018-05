1st RED AG: Bekanntmachung über die Anfechtungs- bzw. Nichtigkeitsklage DGAP-News: 1st RED AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung 1st RED AG: Bekanntmachung über die Anfechtungs- bzw. Nichtigkeitsklage 30.05.2018 / 15:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 1st RED AG: Hamburg Bekanntmachung der Erhebung einer Nichtigkeits- bzw. Anfechtungsklage §§ 246 Abs. 4 S. 1, § 249 AktG Gemäß § 246 Absatz 4 Satz 1, 249 Absatz1 Satz 1 AktG geben wir bekannt: 1. Ein Aktionär hat gegen den auf der Hauptversammlung der 1st RED AG vom 28.03.2018 gefassten Beschluss über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf den Hauptaktionär Garbe Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung (Ausschluss von Minderheitsaktionären / Squeeze-Out) Nichtigkeits- bzw. Anfechtungsklage erhoben (TOP 6). 2. Die Klage ist vor dem Landgericht Hamburg, Kammer für Handelssachen (Kammer 17), Raum B 225, unter dem Aktenzeichen 417 HKO 30/18 anhängig. 3. Das Landgericht Hamburg hat frühen ersten Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt auf Mittwoch, 27.06.2018, 11:00 Uhr. Hamburg im Mai 2018 1st RED AG Der Vorstand Kontakt: 1st RED AG Maren Eder m.eder@garbe.de 30.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: 1st RED AG Caffamacherreihe 8 20355 Hamburg Deutschland Telefon: 040 / 35 61 3 - 100 Fax: 040 / 35 39 - 93 E-Mail: info@1st-red.com Internet: www.1st-red.com ISIN: DE0006055007 WKN: 605502 Börsen: Regulierter Markt in Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service 691013 30.05.2018

