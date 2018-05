IVU Traffic Technologies AG: Wechsel im Aufsichtsrat DGAP-Ad-hoc: IVU Traffic Technologies AG / Schlagwort(e): Personalie IVU Traffic Technologies AG: Wechsel im Aufsichtsrat 30.05.2018 / 15:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ad-hoc-Meldung nach Art. 17 MAR IVU Traffic Technologies AG ISIN DE0007448508 Zulassung: Frankfurter Wertpapierbörse im geregelten Handel (Prime Standard) Berlin, 30. Mai 2018 IVU Traffic Technologies AG: Wechsel im Aufsichtsrat Auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der IVU Traffic Technologies AG in Berlin hat Herr André Neiß, Mitglied des Aufsichtsrats, sein Mandat aus persönlichen Gründen niedergelegt. Die Hauptversammlung wählte Frau Ute Witt mit Wirkung zum 1. Juli 2018 sowie übergangsweise Herrn Dr. Lars Slomka für die Dauer vom 30. Mai bis 30. Juni 2018 als neues Mitglied in den Aufsichtsrat. Kontakt: Dr. Stefan Steck Public & Investor Relations IVU Traffic Technologies AG Bundesallee 88, 12161 Berlin T +49.30.85906-0 ir@ivu.de www.ivu.de 30.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG Bundesallee 88 12161 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 85906-0 Fax: +49 (0)30 85906-111 E-Mail: kontakt@ivu.de Internet: www.ivu.de ISIN: DE0007448508 WKN: 744850 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 691003 30.05.2018 CET/CEST

