Frankfurt am Main (pta034/30.05.2018/14:45) - Das Vorstandsmitglied der IC Immobilien Holding AG, Frankfurt am Main, Herr Joachim Sauer, hat dem Aufsichtsrat heute schriftlich mitgeteilt, dass er sein Amt als Finanzvorstand/CFO zum 31. Mai 2018 im Einvernehmen mit der Gesellschaft niederlegen wird.



