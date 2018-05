Der Konzern mit den ältesten und gewiss einfachsten Produkten ist für die Finanzanalysten der aktuelle Favorit im DAX. HEIDELBERGCEMENT mit 77 % Kaufempfehlungen und nur einem Prozentpunkt nach VW, was Sie der Rangliste von acht Tagen entnehmen konnten. Wie das?



HEIDELBERGCEMENT ist die Nr. zwei nach LAFARGEHOLCIM. Mit dem sehr günstigen Kauf von ITALCEMENTI gelang vor drei Jahren der wichtigste Schritt aus der bis dahin etwas problematischen Konzernstruktur und nun erreichter sehr hoher Qualität im Ertrag. Zu 80 % mit Zement, der Rest Baumaterial aller Art. Mithin:



CEO Scheifele wird es dabei nicht belassen. Die Ziele liegen in Heidelberg/Wiesloch bei 20 Mrd. € in zwei bis drei Jahren, wozu ergänzende Akquisitionen nötig sind. Das ist deshalb nötig, um die Flächenpräsenz in Deutschland oder Europa lückenlos darzustellen. Zement ist zu schwer, um ihn über tausende Kilometer zu transportieren. Das bedeutet, dass man mehr oder minder in allen relevanten Regionen mit eigener Produktion präsent ist. Nur dann ist HEIDELBERGCEMENT auch hinsichtlich der Preise konkurrenzfähig.



