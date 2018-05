Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

SE0005569100 Axactor AB 30.05.2018 SE0011309319 Axactor AB 31.05.2018 Tausch 10:1

CA62986A1057 Namibia Critical Metals Inc. 30.05.2018 CA62988F1027 Namibia Critical Metals Inc. 31.05.2018 Tausch 1:1