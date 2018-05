FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse gibt ihren Marktanteil im OTC-Euro-Clearing-Geschäft mit gegenwärtig 5 bis 8 Prozent an. Wie Finanzvorstand Gregor Pottmeyer in einer Telefonkonferenz im Rahmen des Investorentages in London weiter anmerkte, streben die Eschborner einen Marktanteil von insgesamt 25 Prozent an. Bislang ist die LSE der dominierende Player im OTC-Euro-Clearing von Zinsswaps. Die Deutsche Börse hofft allerdings, dieses Geschäft unter anderem wegen des Ausscheiden Großbritanniens aus der EU ausbauen zu können.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mpt/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2018 09:42 ET (13:42 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.