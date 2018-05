Das politische Chaos in Italien sorgt an den Finanzmärkten für Unruhe. DAX und Euro Stoxx 50 sind mittlerweile an wichtigen Unterstützungslinien angelangt, die es zu halten gilt. Während die Risikoaufschläge italienischer Anleihen in die Höhe schnellten, sind Bundesanleihen als sicherer Hafen gesucht. Bastian Galuschka, Finanzmarktanalyst bei GodmodeTrader analysiert die aktuelle Situation und verrät, warum er die Finger von Bankaktien lässt.