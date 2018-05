Holger Scholze mit der Vorschau auf die wichtigsten Konjunktur- und Unternehmensdaten, die am Donnerstag, dem 31. Mai, und am Freitag, dem 1. Juni 2018, veröffentlicht werden. Im Fokus stehen die Inflationsrate in der Eurozone sowie die Konsumausgaben und der Arbeitsmarktbericht aus den USA.