Wuxi, China (ots/PRNewswire) - Wuxi Suntech Power Co., Ltd.

("Suntech") gab heute bekannt, dass Enerray S.p.A und Suntech einen

Vertrag für die Lieferung von Modulen nach Ägypten unterzeichnet

haben.



Enerray ist ein führendes Solarenergieunternehmen, das

industrielle und großangelegte Photovoltaiksysteme, deren

Geschäftsbereiche sich innerhalb Europas, im Nahen Osten,

verschiedenen Regionen Afrikas, Latein Amerika und Südostasien

befinden, konzipiert, konstruiert und verwaltet. "Die Zusammenarbeit

mit Suntech ist eine große Ehre für Enneray, ein Unternehmen, mit dem

wir bereits in der Vergangenheit zusammenarbeiten durften, als der

italienische Solarmarkt noch in den Kinderschuhen steckte. Jedes

Modul, das wir für die Errichtung unserer Anlagen verwenden, ist mit

Sorgsamkeit und Hinblick auf den Weltmarkt gewählt. Bewährte

Partnerschaften mit Qualitätsanbietern wie Suntech erweisen sich als

nützlich und beabsichtigen ein optimales Zusammenspiel von Qualität,

Verlässlichkeit des Unternehmens und anfallenden Kosten

aufrechtzuerhalten. Enerray übt seine Rolle als Bauunternehmer,

Sponsor, EPC- und O&M-Auftragnehmer in Benban mit Stolz aus. Auf

diese Weise kann nachhaltiges Wachstum für die gesamte Region

garantiert werden. Wir sehen großes Potenzial in dem Gebiet und

investieren beachtliche Summen", erläutert Herr Andrea Venezia, CEO

von Enerray S.p.A. Dies ist die erste Kooperation zwischen Enerray

und Suntech. Das Projekt befindet sich in Assuan, Ägypten.

Voraussichtlich wird die Gesamtmenge von STP330-24/vfw(1500V)-Modulen

bis Ende des dritten Quartals zum Standort geliefert werden.



"Während der vergangenen Jahre hat sich der ägyptische PV-Markt

dank ausgezeichneter Investitionsbedingungen, ausreichend Sonnenlicht

und angemessener Unterstützung seitens der Regierung rapide

entwickelt. Damit der steigenden Nachfrage nach Elektrizität

nachgekommen werden kann, wird die Stromversorgung bis 2025 zu 42%

mit erneuerbarer Energie erfolgen", so Herr Shuangquan He, Präsident

von Suntech. "Wir sind hocherfreut über unsere Kooperation mit

Enerray S.p.A und sehen einer vertieften, gestärkten Zusammenarbeit

in der Zukunft mit Zuversicht entgegen. Während der vergangenen 18

Jahre konnten wir große Fortschritte im Bereich der

Produkttechnologie erreichen und haben uns einen Namen auf dem

PV-Markt gemacht. Suntech bietet eine branchenführende

Produktgewährleistung über 12 Jahre und eine lineare

Leistungsgarantie für 25 Jahre, die durch Munich Re, eine der

weltweit führenden Rückversicherungsgesellschaften, rückversichert

ist. Gemeinsam haben wir die Möglichkeit, die Liste globaler

Geschäftsbeziehungen auf der Basis einer langen, stabilen

Partnerschaft zu erweitern. Suntech bleibt seiner ursprünglichen

Absicht treu und scheut keinerlei Mühe, jeden Winkel der Erde mit

Solarenergie zu versorgen."



