Die Aktien der beiden Ölkonzerne ExxonMobil und Chevron haben sich am Mittwoch mit kräftigen Kursaufschlägen an die Spitze im New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial gesetzt. Für ExxonMobil ging es um 3,69 Prozent hoch. Chevron gewannen 3,00 Prozent. Der Dow erholte sich mit plus 1,15 Prozent von seinem Vortages-Rutsch.

Die Ölpreise waren zur Wochenmitte wieder deutlich auf dem Vormarsch. Der Auftrieb sei unter anderem auf die Furcht vor einer Eskalation des globalen Handelskonflikts zurückzuführen, sagte ein Experte. ExxonMobil kam zudem ein positiver Analystenkommentar zugute.

Eine Kombination aus enttäuschenden Resultaten und einer Beschleunigung der Investitionspläne habe dazu geführt, dass die Exxon-Papiere zuletzt deutlich schwächer als die der Konkurrenz abgeschnitten hätten, schrieben die Analysten von RBC Capital. Von jetzt an bis 2025 sehen sie aber Potenzial für beträchtliches Dividendenwachstum zusammen mit ausgezeichneten Renditen. Beides werde derzeit vom Markt unterschätzt. Die Experten stuften die Exxon-Anteile von "Sector Perform" auf "Outperform" hoch und erhöhten das Kursziel von 90 auf 100 Dollar.

Aktuell kostet das ExxonMobil-Papier etwas mehr als 81 Dollar. Gelingt der Sprung über das Zwischenhoch von vergangener Woche bei 82,65 Dollar, könnte sich der Anfang April gestartete jüngste Aufwärtstrend fortsetzen./ajx/nas/he

ISIN US1667641005 US30231G1022

AXC0311 2018-05-30/19:44