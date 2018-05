Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Pfizer hat die Zulassung für sein Medikament Xeljanz in einer erweiterten Indikation erhalten. Die zuständige Behörde FDA genehmigte die Arznei für die Behandlung von Erwachsenen mit akuter Colitis ulcerosa, einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung. Es ist die Zulassung für ein Medikament mit oraler Applikation bei einer chronischen Erkrankung in dieser Indikation.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2018 13:34 ET (17:34 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.