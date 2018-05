Die US-Wirtschaft wächst den amerikanischen Währungshütern zufolge dank einer steigenden Industrieproduktion moderat. In den meisten Regionen habe zudem die Beschäftigung mäßig bis moderat zugelegt, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed ("Beige Book"). Gering bleibe in den meisten Gegenden jedoch weiterhin das Lohnwachstum. Einige der befragten Unternehmen hätten zudem Sorgen wegen handelspolitischer Unsicherheiten geäußert.

An den Finanzmärkten sorgte die Veröffentlichung des Konjunkturberichts für keine nennenswerten Bewegungen. Die Fed hatte Anfang Mai bei ihrem allmählichen geldpolitischen Straffungskurs eine Pause eingelegt und den Leitzins unverändert innerhalb einer Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent gelassen. Für die kommende Sitzung Mitte Juni wird an den Finanzmärkten inzwischen aber fest mit einer Zinserhöhung gerechnet./tos/he

AXC0316 2018-05-30/20:19