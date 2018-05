Die Wall Street hat am Mittwoch ihre deutlichen Vortagesverluste größtenteils wettgemacht. Entscheidend dafür war in erster Linie eine nachlassende Spannung am italienischen Finanzmarkt. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial baute seine zum Start verbuchten Gewinne zunächst kontinuierlich aus, bevor ihn im späten Handel etwas die Kraft verließ. Der Schlusskurs von 24 667,78 Punkten bedeutete ein Plus von 1,26 Prozent.

Gleichwohl ist die Bilanz für den Dow seit Jahresanfang noch immer leicht negativ. Am Dienstag hatte die politische Krise in Italien mit ihren Ansteckungsgefahren für die weltweiten Finanzmärkte auch in New York die Kurse unter Druck gesetzt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es zur Wochenmitte um 1,27 Prozent hoch auf 2724,01 Zähler. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,72 Prozent auf 6976,37 Punkte zu.

Am italienischen Anleihemarkt entspannte sich die Lage merklich. Die politische Unsicherheit in dem südeuropäischen Land bleibt aber hoch./ajx/he

AXC0327 2018-05-30/22:19