SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: Aufsichtsrat um Aktionär Dr. Marx scheitert mit der Abberufung des SKW-Alleinvorstands Dr. Kay Michel DGAP-News: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: Aufsichtsrat um Aktionär Dr. Marx scheitert mit der Abberufung des SKW-Alleinvorstands Dr. Kay Michel 30.05.2018 / 22:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. / Presseinformation Aufsichtsrat um Aktionär Dr. Marx scheitert mit der Abberufung des SKW-Alleinvorstands Dr. Kay Michel - Sachwalter erteilt weder die Zustimmung zu diesem Beschluss noch zur Entsendung von Aufsichtsrat Dr. Marx in den Vorstand - Nachteile für Gläubiger im laufenden Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung und drohende Gefährdung des Geschäftsbetriebes als Begründung München, 30. Mai 2018 - Der gerichtlich bestellte Sachwalter der in Insolvenz in Eigenverwaltung befindlichen SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, Rechtsanwalt Dr. Christian Gerloff, hat der Gesellschaft heute mitgeteilt, dass er die nach § 276a Insolvenzordnung notwendige Zustimmung zur Abberufung des Alleinvorstands Dr. Kay Michel und zur Bestellung von Dr. Olaf Marx als Mitglied des Vorstands nicht erteilt. Dr. Marx hatte die Gesellschaft zuvor darüber informiert, dass der neu zusammengesetzte Aufsichtsrat unter seiner Führung beschlossen hatte, Dr. Kay Michel als Vorstandsmitglied der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG abzuberufen und Dr. Marx als Stellvertreter für Dr. Michel nach § 105 Abs. 2 AktG für ein Jahr als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft zu bestellen. Diese Beschlüsse entfalten nun keine Wirkung. Dr. Michel führt weiterhin als Alleinvorstand die Geschäfte der Gesellschaft. Zur Begründung teilte der Sachwalter mit, dass die angestrebten personellen Veränderungen im Vorstand für die Gläubiger im laufenden Insolvenzverfahren nachteilig seien. Darüber hinaus müsse mit Blick auf die möglichen Reaktionen von Kunden und anderen Geschäftspartnern eine drohende Gefährdung des Geschäftsbetriebs angenommen werden. Dr. Marx hatte öffentlich erklärt, die Rücknahme des Insolvenzplans anzustreben, bisher aber kein belastbares alternatives Konzept für die finanzielle Sanierung der SKW Holding vorgelegt. Der bei Gericht eingereichte Plan sieht eine Befriedigungsquote von 100 % auf die Gläubigerforderungen sowie die Entschuldung und Fortführung der Gesellschaft unter einem neuen Eigentümer vor. Ansprechpartner: Frank Elsner Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH Telefon: +49 89 99 24 96 30 Mail: office@elsner-kommunikation.de Internet: www.skw-steel.com Über die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG und den SKW Metallurgie-Konzern Der SKW Metallurgie-Konzern ist Weltmarktführer bei chemischen Zusatzstoffen für die Roheisenentschwefelung sowie bei Fülldrähten und anderen Produkten für die Sekundärmetallurgie. Die Produkte des Konzerns ermöglichen Stahlproduzenten die effiziente Herstellung hochwertiger Stahlprodukte. Zu den Kunden zählen die weltweit führenden Unternehmen der Stahlbranche. Der SKW Metallurgie-Konzern kann auf mehr als 50 Jahre metallurgisches Know-how zurückblicken und ist heute in mehr als 40 Ländern aktiv. Die Gesellschaft ist außerdem ein führender Anbieter von Quab Spezialchemikalien, die vorrangig in der weltweiten Produktion industrieller Stärke für die Papierindustrie eingesetzt werden. Die Zentrale des SKW Metallurgie-Konzerns befindet sich in Deutschland; die Produktionsstandorte liegen in Frankreich, den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Südkorea, Russland, der VR China und Indien (Joint Venture). Die Aktien der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG notieren seit dem 1. Dezember 2006 im Prime Standard der Wertpapierbörse in Frankfurt/M. (Deutschland), seit 2011 (Umstellung auf Namensaktien) unter WKN SKWM02 und ISIN DE000SKWM021. Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des SKW Metallurgie-Konzerns und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Sprache: Deutsch Unternehmen: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

