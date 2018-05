Andersen Global ist stolz darauf, mit der Hinzunahme der Steuerberatungsfirma Nangia Advisors LLP eine Präsenz in Indien ankündigen zu können. Nangia unterhält Niederlassungen in Neu-Delhi, Mumbai, Noida, Gurgaon und Dehradun. Nangia Advisors LLP wird einer der Kooperationspartner von Andersen Global und bringt über 250 Fachleute und fast 38 Jahre Erfahrung mit. Damit wird die Expansion von Andersen nach Indien gestartet.

Rakesh Nangia, Gründer und Managing Partner, sagte dazu: "Durch unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global werden unser starkes Team in Indien sowie unsere Fähigkeit, Qualität und reibungslosen Service in Indien und weltweit zu liefern, weiter verstärkt. Durch diese Kooperation erhalten wir Gelegenheit, eng mit Fachleuten höchsten Kalibers zusammenzuarbeiten, die an über 100 Standorten auf der ganzen Welt tätig sind. Wir sind der Ansicht, dass diese Zusammenarbeit in beträchtlichen Mehrwert für unsere Kunden umgesetzt werden kann."

"Indien hat eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Unser Wachstum hier ist daher Teil einer größeren Strategie zur Verstärkung unserer Präsenz in der Region", sagte Mark Vorsatz, globaler Vorsitzender und CEO von Andersen Tax LLC. "Erstklassige Arbeit, Integrität und Unabhängigkeit bleiben unsere Prioritäten, und wir werden unser Team in Indien weiterhin dahingehend erweitern."

Nangia Advisors LLP berät in Indien tätige multinationale Unternehmen aus den verschiedensten Sektoren zu einer Vielzahl unterschiedlicher Themen, darunter Eintrittsstrategien, Umstrukturierungen, grenzüberschreitende Besteuerung, Verrechnungspreisgestaltung, Steuerberatung und Consulting, Steuerstreitigkeiten, Fusionen und Übernahmen sowie Investmentbanking. Dazu zählen sowohl privat geführte als auch an der Börse notierte Unternehmen sowie Unternehmen der Fortune 500.

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 3000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 100 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180530006523/de/

Contacts:

Andersen Tax

Shereen Ameri, 650-289-5742